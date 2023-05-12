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АНАЛІТИКА

У Байдена відмовляються стверджувати, що ПАР передала зброю Росії

 

У Білому домі поки що не підтверджують слова свого посла Рубена Брігетті про те, що Південно-Африканська Республіка нібито передавала зброю Росії.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Чиновника адміністрації президента Джо Байдена попросили прокоментувати твердження про те, що ПАР надавала військову допомогу Росії.

У відповідь Кірбі зазначив, що влада США послідовно закликала країни не постачати зброю для війни Росії проти України.

При цьому він, не підтверджуючи інформацію про постачання зброї з ПАР до РФ, заявив, що це питання "є серйозним".
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: ПАР, США, Росія
 

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