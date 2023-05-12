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У Байдена відмовляються стверджувати, що ПАР передала зброю Росії
22:53 12.05.2023 |
У Білому домі поки що не підтверджують слова свого посла Рубена Брігетті про те, що Південно-Африканська Республіка нібито передавала зброю Росії.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.
Чиновника адміністрації президента Джо Байдена попросили прокоментувати твердження про те, що ПАР надавала військову допомогу Росії.
У відповідь Кірбі зазначив, що влада США послідовно закликала країни не постачати зброю для війни Росії проти України.
При цьому він, не підтверджуючи інформацію про постачання зброї з ПАР до РФ, заявив, що це питання "є серйозним".
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