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В уряді ПАР запевняють, що не затвержували ніяких поставок зброї для Росії
17:19 12.05.2023 |
В уряді Південноафриканської Республіки заявляють, що не давали дозволів ні на який експорт зброї до РФ.
Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".
Міністр з комунікацій Монді Гумбулеле, який на момент можливої відправки зброї (у грудні 2022 року) очолював Національний комітет з контролю за конвенційною зброєю (NCACC), заявив, що якщо справді були якісь випадки завантаження зброї на судно, що мало прямувати з країни у Росію, це було протизаконно.
"Ми не затверджували ніякого постачання зброї для Росії", - сказав він в ефірі радіо.
Речник відділу міжнародних відносин та співпраці Клейсон Мон'єла у своєму Twitter також заявив, що NCACC "не має інформації про затверджений продаж зброї нашою державою Росії" за той період.
Нагадаємо, посол США в Південно-Африканській республіці Рубен Брігеті заявив, що країна, ймовірно, передала Росії зброю та боєприпаси для війни в Україні, і ця поставка вирушила на судні, яке завантажувалося на початку грудня 2022 року.
В офісі президента ПАР після того заявили, що поки не бачили доказів можливого надання Росії зброї, але провeдуть відповідне розслідування.
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