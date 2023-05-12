У ЄС запропонували офіційно заборонити постачання нафти РФ нафтопроводом «Дружба» до ФРН і Польщі - ЗМІ

У ЄС висунули пропозицію в рамках підготовлюваного 11 пакету санкцій проти РФ заборонити постачати її нафту трубопроводом "Дружба" до Німеччини та Польщі, повідомляє в п'ятницю Bloomberg із посиланням на документи, що є в його розпорядженні.

Однак, як уточнює агентство, "такий крок здебільшого матиме символічне значення, оскільки обидві країни вже відмовилися від цих постачань". Водночас у червні 2022 року, коли ЄС заборонив основну частину російського нафтового експорту до Союзу, для Німеччини та Польщі зробили винятки з цієї заборони.

Водночас чинними залишаться винятки із санкцій проти нафти РФ для Угорщини, Словаччини та Чехії, які отримують цю сировину через південну ділянку нафтопроводу "Дружба".

За інформацією Bloomberg, до обмежень цьогоріч ФРН і Польща у 2022 році отримували на день приблизно 480 тис. барелів нафти на день трубопроводом "Дружба". Країни, яким постачають нафту через його південну ділянку, тоді імпортували 290 тис. барелів на день, але у 2023 році ці показники трохи знизилися.

Також пропозиції ЄС передбачають такі винятки з нових обмежень, які дозволяють купувати, імпортувати та здійснювати транзит трубопроводом нафти, видобутої в Казахстані.







