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Португалія заборонить куріння на відкритих майданчиках та обмежить продаж цигарок
10:04 12.05.2023 |
Уряд Португалії представив закон про поширення заборони на куріння на відкриті майданчики, включно з критими терасами, і про обмеження продажу тютюнових виробів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
У разі схвалення парламентом, де керівна Соціалістична партія має більшість, паління поруч із громадськими будівлями, такими як школи, університети, лікарні або спортивні споруди, а також біля ресторанів, барів і кав'ярень буде заборонено з 23 жовтня.
Ресторани, бари та нічні клуби, де є спеціальні місця для куріння з відповідною ізоляцією, зможуть зберегти їх до 2030 року.
З 2025 року цигарки та інші тютюнові вироби продаватимуть лише ліцензовані тютюнові магазини та магазини в аеропортах, тобто торгові автомати, бари, ресторани та автозаправні станції більше не зможуть їх пропонувати.
Відповідно до директиви Європейського союзу Португалія також змінює законодавство, щоб прирівняти тютюнові вироби, що нагріваються, до звичайного тютюну. Продаж ароматизованого нагрітого тютюну буде заборонено.
Глава ресторанної асоціації PRO.VAR Даніель Серра сказав, що ці заходи забирають джерело доходу у малих підприємств, які часто зазнають труднощів. Національна асоціація роздрібних продавців палива, які керують автозаправними станціями, назвала план несправедливим і непропорційним.
Пачка сигарет у Португалії коштує близько 5 євро - одна з найнижчих цін у Західній Європі. Дехто стверджує, що уряд має підвищити податок на тютюнові вироби, але влада вважає, що це не є пріоритетом, оскільки ціни, що перевищують певний рівень, сприятимуть контрабанді.
За даними уряду, близько двох третин смертей серед курців пов'язані з вживанням тютюну, а курці живуть у середньому на 10 років менше, ніж ті, хто не палить. За оцінками, 2019 року в Португалії, населення якої становить близько 10 мільйонів осіб, через тютюн померло близько 13 500 осіб.
Нагадаємо, мільйон курців в Англії отримають безкоштовний стартовий набір для вейпінгу (використання електронних сигарет) в рамках кампанії відмови від тютюнових виробів.
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