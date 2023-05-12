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АНАЛІТИКА

Ізраїль ліквідував керівника ракетних військ «Ісламського джихаду»

 

Ізраїль вбив керівника ракетних військ "Ісламського джихаду" та його заступника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Видання пише, що операція по ліквідації була проведена після того, як ракети, випущені із сектору Гази, вбили мирного жителя Ізраїлю. Також зазначається, що це вже п'яте вбивство високопоставлених діячів "Ісламського джихаду" за останні три дні.

"Ми знаходимося в розпалі кампанії, як наступальної, так і оборонної", - заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

Нагадаємо, вранці 9 травня Ізраїль ліквідував трьох командирів "Ісламського джихаду", почавши операцію "Щит і стріла".

У відповідь із сектора Газа було випущено сотні ракет ізраїльськими містами. Відомо про влучення в будинки.

По Ізраїлю випустили понад 800 ракет, - ЦАХАЛ

Армія оборони Ізраїлю повідомляє, що палестинці в Секторі Газа випустили по Ізраїлю 803 ракети і мінометні снаряди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Time of Israel.

За даними ЦАХАЛу, щонайменше 620 снарядів перетнули кордон, а 152 впали в Газі. При цьому системам ППО вдалося перехопити 179 ракет, а кілька впали в міських районах. Унаслідок цього загинула одна людина і ще кілька дістали поранення.

Решта ракет впали на відкритій місцевості, не завдавши шкоди.

За словами військових, вони завдали ударів по 191 об'єкту, що належить палестинському угрупованню "Ісламський джихад".
За матеріалами: РБК-Україна
 

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