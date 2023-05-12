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Трамп оскаржив вирок суду про спробу зґвалтування
08:47 12.05.2023 |
Дональд Трамп подав повідомлення про подання апеляції на вердикт Федерального суду Манхеттена (США), згідно з яким колишнього президента було визнано винним у справі про спробу зґвалтування письменниці та журналістки Джин Керрол, а також за наклеп на постраждалу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.
У судовому позові йдеться також, що адвокати Трампа проситимуть Апеляційний суд 2-го округу США скасувати постанову про виплату Керрол 5 мільйонів доларів як компенсацію та штрафні санкції у цій справі.
Повідомлення про апеляцію було подано до Окружного суду США у Манхеттені менш ніж за годину після того, як остаточне рішення присяжних було внесено до списку цього суду.
79-річна письменниця та журналістка Керролл подала до суду на Трампа за те, що він нібито зґвалтував її в роздягальні універмагу Bergdorf Goodman у середині 1990-х років, а також за наклеп у коментарях минулої осені, коли він заперечував цей інцидент.
76-річний Трамп наполягає, що не зустрічався з нею в магазині, і стверджує, що жінка вигадала ці звинувачення. Екс-президент також додав, що вона "не в моєму смаку".
Нагадаємо, що в США суд присяжних 9 травня не знайшов доказів, що Трамп зґвалтував Керрол, але присяжні дійшли висновку, що він, ймовірно, піддав її сексуальному насильству, таким чином підтримавши цивільний позов Керрол про завдання побоїв.
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