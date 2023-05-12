Президент ПАР відповів на звинувачення щодо військової допомоги Росії

Сиріл Рамафос, президент ПАР

Уряд Південно-Африканської Республіки вивчає повідомлення про те, що країна постачала зброю до Росії.

Про це заявив президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса, пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Це питання вивчається, і з часом ми зможемо говорити про це", - заявив Рамафоса.

Відзначимо, що, за словами посла США у Південній Африці Рубена Брігеті, минулого року в грудні ПАР поставила до Росії боєприпаси разом зі зброєю за допомогою корабля, який пришвартувався до військово-морської бази Саймонстаун у Кейптауні.

Як відзначив посол, Штати зафіксували стоянку у період з 6 по 8 грудня 2022 року.