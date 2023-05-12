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Президент ПАР відповів на звинувачення щодо військової допомоги Росії
23:37 11.05.2023 |
Уряд Південно-Африканської Республіки вивчає повідомлення про те, що країна постачала зброю до Росії.
Про це заявив президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса, пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Це питання вивчається, і з часом ми зможемо говорити про це", - заявив Рамафоса.
Відзначимо, що, за словами посла США у Південній Африці Рубена Брігеті, минулого року в грудні ПАР поставила до Росії боєприпаси разом зі зброєю за допомогою корабля, який пришвартувався до військово-морської бази Саймонстаун у Кейптауні.
Як відзначив посол, Штати зафіксували стоянку у період з 6 по 8 грудня 2022 року.
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