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АНАЛІТИКА

ПАР постачала боєприпаси та зброю армії Росії, - посол США

 Посол США у ПАР Рубен Брігеті

Південно-Африканська Республіка постачала боєприпаси до Росії за допомогою корабля, який у грудні минулого року пришвартувався до військово-морської бази Саймонстаун у Кейптауні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла США у ПАР Рубена Брігеті, яку наводить News24.

"США переконані в тому, що ПАР, попри те, що вона заявляє про свою нейтральну позицію щодо російського вторгнення в Україну, постачала зброю армії російського диктатора Володимира Путіна", - йдеться у заяві.

За його словами, США зафіксували стоянку вантажного корабля на військово-морській базі Саймонстаун у період з 6 по 8 грудня 2022 року. У Вашингтоні впевнені, що представники ПАР вантажили зброю та боєприпаси на це судно, яке потім вирушило до РФ.

Брігеті повідомив журналістам, що уряд США серйозно поставився до цього питання. Він додав, що озброєння росіян є серйозною проблемою і США не вважають, що це питання закрите.

Про те, наскільки точними є дані розвідки США про те, що ПАР постачала боєприпаси до Росії, Брігеті сказав, що готовий поставити на це своє життя.

Корабель Lady R зайшов до військово-морської бази у грудні викликало спекуляції та побоювання. Тоді Брігеті сказав, що він офіційно написав міністру оборони Танді Модізе.

Він додав, що інші побоювання, підняті американськими офіційними особами перед делегаціями ПАР, включали участь країни у військових навчаннях із Росією та Китаєм у річницю вторгнення в Україну.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: ПАР, США, Росія
 

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