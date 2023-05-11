Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У ЄС вважають, що Грузії не варто відновлювати авіасполучення з РФ

 

Санкції, введені ЄС і низкою інших країн проти авіаційного сектору РФ у відповідь на розв'язану нею війну проти України, не дають змоги здійснювати польоти до Росії, з неї та над нею, заявив Петер Стано, офіційний представник глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

"І це причина, через яку Грузія, яка бажає стати країною-кандидатом (на вступ до ЄС - ІФ-У), має приєднатися до санкцій, ухвалених на сьогодні Європейським союзом, включно із санкціями, що стосуються авіаційного сектору. Потрібно зберігати пильність щодо всіх спроб обійти ці санкції, зокрема в авіаційному секторі", - сказав прессекретар у відповідь на прохання прокоментувати скасування Москвою заборони на авіарейси до Тбілісі та візового режиму для грузинських громадян.

Він також висловився із посиланням на Міжнародну організацію цивільної авіації (ICAO) щодо безпеки російського цивільного авіаційного флоту. За його словами, Грузія не повинна допускати у свій повітряний простір "ненадійні російські літаки". Стано заявив, що через європейські санкції 95% російського флоту не змогло пройти належного технічного обслуговування, щоб відповідати міжнародним нормам авіаційної безпеки.

Що стосується громадян Грузії, додав представник Борреля, це їм вирішувати, чи скористаються вони заходами, вжитими російською стороною.

У середу в Росії вийшов указ президента про зняття обмежень на польоти до Грузії, які діяли з липня 2019 року. До припинення авіасполучення з Грузії в РФ рейси виконували Georgian Airways і MyWay Airlines.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,9713
  0,0731
 0,18

Курс обміну валют на сьогодні, 10:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3307  0,01 0,03 37,8641  0,01 0,04
EUR 40,8152  0,01 0,02 41,6356  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес