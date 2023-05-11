Європарламент зробив крок до заборони неправдивого екомаркування товарів

Європарламент більшістю голосів підтримав проєкт нової директиви, яка встановить жорсткіші правила використання "екологічного" маркування товарів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Ініціативу підтримали 544 голосами "за", проти проголосували 18 і ще 17 утрималися.

Проєкт передбачає заборону неправдивих та неповних заяв про "екологічність" продукції як елемента реклами - зокрема, про "природність", "безпечність для довкілля", "біорозкладність", "кліматичну нейтральність" та сам префікс "еко-", якщо для цього не наводиться відповідних доказів. Для цього пропонують застосовувати офіційну сертифікацію.

Планують заборонити стверджувати про "екологічність" всього товару, якщо насправді інформація правдива лише для якоїсь його складової, як і заявляти завідомо неправдивий "термін життя" товару.

Також будуть заборонені твердження, що ґрунтуються виключно на схемах компенсації за викиди.

Крім того, євродепутати хочуть заборонити використання елементів дизайну, які скорочують "термін життя" товару, як і заборонити виробникам обмежувати функціональність своєї продукції так, щоб до неї було незручно використовувати зарядки, картриджі тощо від іншого виробника.

Пропонують наводити додаткову інформацію про гарантію на продукцію, де буде вказуватися не лише юридично обов'язковий гарантійний термін, а й розширена інформація про те, скільки має прослужити річ і як можна продовжувати термін її життя - щоб таким чином заохочувати виробників робити більш довговічні товари. Так хочуть боротися з тенденцією до виготовлення товарів, які витримують не набагато довше, аніж мінімальний термін гарантії, щоб змусити клієнта швидше прийти за новою покупкою.

Невдовзі Європарламент і країни-члени почнуть детальне обговорення майбутнього тексту директиви.