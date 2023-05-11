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АНАЛІТИКА

TikTok відкладає повноцінний запуск торгової платформи у США

 

Китайська материнська компанія TikTok - ByteDance - відклала запуск своєї торгової платформи в США, оскільки занепокоєння щодо майбутнього додатку для обміну відео відлякує продавців від приєднання.

Про це пише The Wall Street Journal.

За словами джерел, знайомих з ситуацією, ByteDance відклала відкриття магазину для всіх продавців, яке спочатку планувалося на початок весни, до червня, щонайраніше.

За словами співрозмовників, фактична дата запуску може бути відкладена через занепокоєння продавців щодо можливої заборони додатку і повільного прийняття е-комерції у прямому ефірі в США.

Як пише газета, після попереднього тестового запуску серед невеликого пулу обраних продавців наприкінці минулого року TikTok щосили намагався залучити більше продавців, відклавши другу фазу розширення до кінця березня.

При цьому ByteDance націлена на нові джерела доходів і реструктурувала низку напрямів бізнесу для підвищення ефективності, оскільки Пекін посилив нагляд за інтернет-сектором Китаю.

За словами співрозмовників видання, ByteDance, як і раніше, отримує понад 80% свого доходу від Китаю, однак зростання його флагманських додатків - агрегатора новин Jinri Toutiao та китайської версії TikTok, Douyin - зупинилося на переповненому та конкурентному ринку.

Повідомляється також, що керівники ByteDance стурбовані тим, що користувачі можуть відмовитися від TikTok на користь таких альтернатив, як Instagram Reels і YouTube Shorts, і запустили в США ще один додаток - Lemon8, що поєднує в собі елементи Instagram і Pinterest.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Китай, США
 

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