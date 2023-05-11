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Партнери партії влади Грузії в Європі можуть виключити політсилу, бо «йде шляхом Орбана»
14:37 11.05.2023 |
У Партії європейських соціалістів є одностайність щодо припинення статусу члена-спостерігача керівної партії Грузії "Грузинська мрія".
Про це заявила віцепрезидентка Партії європейських соціалістів Кеті Пірі, пише "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".
Партія європейських соціалістів складається з політичних партій національного рівня з усіх держав-членів ЄС, а також з-за меж Євросоюзу. Зараз партію очолює Стефан Льовен, колишній прем'єр-міністр Швеції. Її політичною групою в Європейському парламенті є Прогресивний альянс соціалістів і демократів.
За словами Пірі, ніхто в Альянсі більше "цю партію ("Грузинську мрію.- Ред.) не підтримує". Ще в березні соціалісти були стурбовані заявами лідерів "Грузинської мрії" щодо "закону про іноагентів", зауважила Пірі.
"Велике занепокоєння викликав навіть не закон, а те, які заяви робили представники партії влади - мер Тбілісі, лідер партії чи прем'єр-міністр. Ми були дуже занепокоєні, і в березні вирішили направити місію зі встановлення фактів у Грузію.
Але щойно ми побачили, що для Гарібашвілі та його партії прийнятно виступати на ультраконсервативному недемократичному політичному конгресі, у місії зі встановлення фактів більше не було потреби" - сказала Пірі.
Інший член Партії європейських соціалістів, депутат Європарламенту Тайс Ройтен, прокоментував можливе виключення керівної партії Грузії, висловивши сподівання, що "Грузинська мрія" більше не піде шляхом прем'єра Угорщини Віктора Орбана і президента РФ Владіміра Путіна.
За його словами, сьогодні грузинський уряд асоціюється саме з Орбаном і правими силами.
Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі відреагував на заяву Пірі, сказавши, що висновки зроблять і всередині партії, "можливо, до зустрічі соціалістів у червні".
"Ми не допустимо насильства щодо меншин і агресивної пропаганди щодо більшості нашого населення і нашого народу. Ці права гарантовані конституцією, ба більше, ми закріпили все це законом, і в країні не відбувається жодної людської дискримінації", - відреагував Гарібашвілі.
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