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Найбільша енергокомпанія Фінляндії заявила про повну втрату контролю над активами у Росії
12:21 11.05.2023 |
Фінський енергетичний концерн Fortum повністю втратив контроль над російськими активами на 1,7 млрд євро. Про це він повідомив у четвер, 11 травня, на своєму сайті.
Компанія вирішила списати російські активи у зв'язку з тим, що акції її дочірньої компанії у Росії забрали під тимчасове управління Росмайна на підставі указу російського диктатора Володимира Путіна.
"Дії Росії - це точка неповернення для Fortum, а фактична втрата контролю над ПАО "Фортум" призводить до повної деконсолідації та знецінення російських активів компанії", - йдеться в пресрелізі.
Компанія наголосила, що з весни 2022 року постійно шукала спосіб вийти з російського ринку, але усі заявки на дозвіл продати бізнес - як російським, так і міжнародним покупцям - залишились без погодження.
Інтерес до енергетичної компанії "Фортум", де фінському концерну належали 98,25%, проявляли Газпромбанк, АФК "Система" та Invest AG.
Російський підрозділ Fortum складався з семи теплових електростанцій.
"Виправдання арешту наших активів необхідністю захисту енергетичної безпеки Росії - це лише прикриття", - сказав президент і гендиректор Fortum Маркус Раурамо.
Збиток від російських проєктів Fortum оцінив приблизно у 2 млрд євро.
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