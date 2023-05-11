Трамп відмовився назвати Путіна воєнним злочинцем

Колишній президент США Дональд Трамп, який знову прагне обійняти посаду глави Білого дому, відмовився назвати президента РФ Владіміра Путіна воєнним злочинцем попри ордер на арешт Путіна Міжнародного кримінального суду.

Про це Трамп сказав виборцям у Нью-Гемпшир під час заходу CNN, повідомляє "Європейська правда".

"Якщо ви скажете, що він (президент Путін. - Ред.) воєнний злочинець, буде набагато складніше укласти угоду, щоб зупинити це (війну. - Ред.). Якщо він буде воєнним злочинцем, люди захочуть схопити його і стратити, він буде боротися набагато жорсткіше, ніж за інших обставин", - сказав Трамп.

Експрезидент США назвав Путіна "розумною людиною", але сказав, що російський лідер "зробив величезну помилку".

"Звичайно, він розумний. Вони хочуть, щоб ви сказали, що він дурна людина. Він не дурна людина і він дуже хитрий. На мою думку, Путін зробив велику помилку", - сказав Трамп.

На прохання уточнити, що саме він має на увазі, Трамп відповів: "Його помилка полягала в тому, що він увійшов. Він би ніколи не увійшов, якби я був президентом", - відповів експрезидент США, маючи на увазі вторгнення Росії в Україну.

Трамп також не сказав, хто, на його думку, повинен перемогти у війні Росії проти України, натомість заявив, що хоче, аби "всі перестали вмирати".

Трамп вважає, що Сполучені Штати надають занадто багато військової допомоги Україні, і Європа повинна робити це більше.