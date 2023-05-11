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Трамп: США надсилають Україні занадто багато зброї
11:37 11.05.2023 |
Експрезидент США Дональд Трамп, який прагне перебратись на ще один термін у 2024 році, вважає, що Сполучені Штати занадто багато допомагають Україні.
Про це Трамп сказав виборцям у Нью-Гемпшир під час заходу CNN, повідомляє "Європейська правда".
Відповідаючи на запитання республіканського виборця, який вперше голосуватиме на виборах у 2024 році, чи підтримує він надання військової допомоги Україні, Трамп заявив, що не буде зобов'язуватися надавати допомогу країні, якщо виграє вибори.
"Ми роздаємо так багато обладнання, що у нас зараз немає боєприпасів для себе. У нас немає боєприпасів для самих себе, тому що ми так багато роздаєм", - сказав він.
На додаткове запитання ведучої про війну Трамп відповів, що хоче, "щоб Європа виділила більше грошей".
Трамп також не сказав, хто, на його думку, повинен перемогти у війні Росії проти України, натомість заявив, що хоче, аби "всі перестали вмирати".
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