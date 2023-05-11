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АНАЛІТИКА

Вірменія та Азербайджан заявили про ескалацію на кордоні, повідомляють про поранених

 

Міністерство оборони Вірменії заявило, що Збройні сили Азербайджану з 6 години ранку четверга почали обстрілювати з мінометів і артилерійських знарядь вірменські позиції, розташовані в напрямку Сотка в Гегаркунікській області країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Азатутюн".

Прессекретар Міноборони Вірменії Арам Торосян заявив, що станом на 8 годину з вірменської сторони є троє поранених у результаті азербайджанських обстрілів.

За його словами, Збройні сили Азербайджану також відкрили вогонь у напрямку машини швидкої допомоги, в якій перебував поранений військовослужбовець.

Станом на 9:00 підрозділи ЗС Азербайджану продовжують вести артилерійсько-мінометний вогонь по вірменських позиціях, розташованих у напрямку Сотка, зазначили в оборонному відомстві Вірменії, додавши, що на інших напрямках ситуація відносно спокійна.

У Міноборони Вірменії також спростували поширену азербайджанськими ЗМІ інформацію про те, що вірменська сторона використовує іранські безпілотники.

Міністерство оборони Азербайджану зі свого боку повідомило, що "внаслідок прицільного вогню з боку супротивника був важко поранений в голову військовослужбовець надстрокової служби азербайджанської армії". У Баку звинуватили Єреван у порушенні режиму припинення вогню.

"З ранку 11 травня збройні сили Вірменії, ще більше нагнітаючи обстановку, ведуть мінометний обстріл позицій азербайджанської армії з позицій у Зодському напрямку Басаркечарського району. Підрозділи азербайджанської армії вживають необхідних заходів у відповідь", - ідеться в повідомленні Міноборони Азербайджану вранці 11 травня.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу підтвердила зустріч президента Азербайджану Ільхама Алієва та прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна в неділю, 14 травня, за участі голови Європейської ради Шарля Мішеля.

Саміт Азербайджану та Вірменії в Брюсселі має стати першим з лютого цього року, коли лідери обох країн спілкувались на полях Мюнхенської безпекової конференції.

Останні переговори Єревана та Баку у спробі нормалізувати відносини відбулися у Вашингтоні 30 квітня на рівні міністрів закордонних справ.
 

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