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Японія схвалила план відкриття першого казино. Яким буде гральний курорт у країні Сонця
09:51 11.05.2023 |
В Японії довго не могли затвердити план будівництва першого казино. Проте заради приваблення нових туристів рішення все ж схвалили.
Японська влада схвалила суперечливий план будівництва першого в країні грального курорту. Комплекс відкриється в західному місті Осака у 2029 році.
Курорт площею 49 га включатиме казино, готель, конференц-центр, торговий центр і музей.
"Ми сподіваємося, що казино стане туристичною базою і приваблюватиме туристів зі всього світу", - зазначив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.
Початкові інвестиції в проєкт становлять 1,8 трлн єн ($13,5 млрд). Компанією володіють у рівних частках 40% американський оператор казино MGM і японська Orix Group. Інші 20% належатимуть місцевим компаніям, таким як West Japan Railway, Kansai Electric Power і Panasonic з Осаки.
За даними японської служби новин, офіційні особи очікують, що курорт привабить майже 20 млн відвідувачів щорічно і принесе приблизно 1 трлн єн щорічної економічної вигоди для регіону.
Проєкт був запропонований кілька років тому, але його відклали через пандемію COVID-19 і корупційний скандал за участі законодавця від керівної партії, якого звинуватили в отриманні хабарів під час опікування темою казино.
Як повідомляє BBC, казино в Японії давно заборонені. Але у 2018 році в країні ухвалили закон, який передбачає винятки для таких азартних ігор, як покер або бакара, щоб створити робочі місця та сприяти розвитку туризму.
Громадська думка розділилася: окрім прибічників ініціативи частина суспільства стурбована потенційним зростанням злочинності та залежністю від азартних ігор за умов відкриття казино.
Японія вважається перспективним ринком для азартних ігор. Це третя економіка світу з населенням приблизно 126 млн.
Країна знаходиться в безпосередній близькості від багатих азійських гравців, особливо з Китаю. Макао - єдине китайське місто, де азартні ігри в казино є легальними.
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