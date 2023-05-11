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АНАЛІТИКА

Дефіцит бюджету Росії вже перевищив річний план на 850 мільярдів рублів

 

Дефіцит федерального бюджету Росії за підсумками січня-квітня зріс до 3,42 трильйона рублів, це на 843 мільярди рублів більше, ніж передбачено планом на увесь 2023 рік (2,93 млрд рублів).

За попередніми оцінками Мінфіну РФ, у квітні дефіцит федерального бюджету зріс одразу на 1,02 трильйона рублів, пише російська редакція Forbes.

Для покриття дефіциту влада Росії змушена використовувати кошти Фонду національного добробуту, нагадав Мінфін.

Як випливає з оприлюднених російським міністерством раніше даних, загальні доходи бюджету у квітні склали 2,1 трлн рублів.

При цьому доходи російського бюджету за перші чотири місяці цього року склали 7,78 трлн рублів, що на 22% менше обсягу надходжень за той же період 2022 року. У російському Мінфіні пояснюють це падінням нафтогазових доходів на 52,3% з початку року - до 2,28 трлн рублів.

У російському міністерстві запевняють, що ситуація покращується і динаміка нафтогазових доходів поступово виходить на стабільну траєкторію, яка відповідає їхньому базовому рівню 8 трлн рублів на рік.

За офіційними даними, у квітні середня ціна на основну російську експортну марку нафти Urals перевищила $58,63 за барель - найвищого рівня з листопада минулого року. Водночас бюджет Росії зверстаний, виходячи з прогнозу ціни на нафту Urals на рівні $70,1 за барель.

Водночас ненафтогазові доходи російського бюджету за чотири місяці 2023 року зросли на 5% і становили 5,5 трлн рублів.

Витрати в січні-квітні Мінфін Росії оцінив на рівні 11,21 трлн рублів, вони перевищили показники аналогічного періоду 2022 року на 26%.

За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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