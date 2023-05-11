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Щоб захиститись від Китаю. США підпише оборонний договір з Папуа-Новою Гвінеєю
09:24 11.05.2023 |
Президент США Джо Байден підпише договір про оборонну співпрацю з Папуа-Новою Гвінеєю, щоб убезпечитись від загрози з боку Китаю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Міністр закордонних справ Папуа-Нової Гвінеї Джастін Ткаченко заявив, що роботу над угодою було завершено ще минулого тижня. Також країна отримає від США отримає грошову допомогу в розмірі 32 млн доларів, 25 з яких піде на боротьбу зі зміною клімату.
Ще один договір буде дозволяти береговій охороні США патрулювати економічну зону Папуа-Нової Гвінеї.
"Ми зможемо використовувати супутникові системи безпеки США. Як тільки ми підпишемо її, це допоможе нам спостерігати за нашими водами, чого ми не можемо робити зараз", - пояснив Ткаченко.
Ці угоди захистять природні ресурси країни, такі як рибний промисел, а також допоможуть захистити водне сполучення між США та Китаєм від теоретичних посягань з боку Китаю.
"Китайські протикорабельні балістичні ракети, якщо вони будуть розміщені на островах Тихого океану, можуть зупинити рух військово-морських сил США та Австралії та перекрити життєво важливі торгові шляхи", - зазначає видання.
Нагадаємо, розвідка США заявила, що Китай готує силовий сценарій захоплення Тайваню, але намагається уникнути такого перебігу подій, і віддав би перевагу мирному возз'єднанню.
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