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АНАЛІТИКА

Щоб захиститись від Китаю. США підпише оборонний договір з Папуа-Новою Гвінеєю

 

Президент США Джо Байден підпише договір про оборонну співпрацю з Папуа-Новою Гвінеєю, щоб убезпечитись від загрози з боку Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністр закордонних справ Папуа-Нової Гвінеї Джастін Ткаченко заявив, що роботу над угодою було завершено ще минулого тижня. Також країна отримає від США отримає грошову допомогу в розмірі 32 млн доларів, 25 з яких піде на боротьбу зі зміною клімату.

Ще один договір буде дозволяти береговій охороні США патрулювати економічну зону Папуа-Нової Гвінеї.

"Ми зможемо використовувати супутникові системи безпеки США. Як тільки ми підпишемо її, це допоможе нам спостерігати за нашими водами, чого ми не можемо робити зараз", - пояснив Ткаченко.

Ці угоди захистять природні ресурси країни, такі як рибний промисел, а також допоможуть захистити водне сполучення між США та Китаєм від теоретичних посягань з боку Китаю.

"Китайські протикорабельні балістичні ракети, якщо вони будуть розміщені на островах Тихого океану, можуть зупинити рух військово-морських сил США та Австралії та перекрити життєво важливі торгові шляхи", - зазначає видання.

Нагадаємо, розвідка США заявила, що Китай готує силовий сценарій захоплення Тайваню, але намагається уникнути такого перебігу подій, і віддав би перевагу мирному возз'єднанню.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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