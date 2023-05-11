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Мінфін РФ офіційно визнав скорочення нафтогазових доходів на понад половину
09:18 11.05.2023 |
Міністерство фінансів РФ оприлюднило офіційну статистику щодо наповнення державного бюджету від початку 2023 року, у якому визнало, що нафтогазові доходи впали на 52% в порівнянні з минулим роком.
Про це йдеться в повідомленні відомства, оприлюдненому в середу, передає Укрінформ.
«Нафтогазові доходи склали 2 282 млрд рублів і знизилися на 52% що пов'язано з високою базою порівняння минулого року, зниженням цін на нафту марки Юралс та скороченням обсягів експорту природного газу», - зазначається в повідомленні.
Водночас, у офіційній статистиці зауважується, що загалом обсяг доходів федерального бюджету рф у січні-квітні 2023 року склав 7 782 млрд рублів, «що на 22% нижче обсягу надходжень доходів за аналогічний період 2022 року».
Як повідомлялося, росія перебуває під безпрецедентним тиском санкцій, експортних та інших обмежень, введених країнами цивілізованого світу після повномасштабного вторгнення сил рф в Україну.
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