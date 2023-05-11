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АНАЛІТИКА

Товари ЄС щонайменше на 1 млрд доларів потрапили до РФ під час транзиту, - FT

 

Лише близько половини товарів "подвійного призначення" на суму 2 мільярди доларів, відправлених із Європейського союзу до Казахстану, Киргизстану та Вірменії, досягли заявлених пунктів призначення. Решта ж частина під час транзиту могла осісти у РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Товари були відправлені у 2022 році з країн Балтії після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли торгівля ЄС із Казахстаном, Киргизстаном та Вірменією зросла "до безпрецедентного рівня".

У ЄС вважають, що ці товари, які можуть бути використані у військових чи розвідувальних службах та підлягають експортному контролю, могли ввозитися до РФ безпосередньо з ЄС під приводом того, що вони знаходилися лише транзитом.

Західні чиновники вважають, що така тіньова торгівля дозволяє країні-агресору підтримувати економіку під час широкомасштабної війни проти України та на тлі запроваджених санкцій.

Про зникнення близько половини товарів ЄС дорогою до зазначених країн свідчать публічні дані, проаналізовані журналістами видання.

У записах було знайдено певні невідповідності, що свідчить, що РФ оминула широкі обмеження завдяки посередникам, агентам чи постачальникам, які вказували у митних деклараціях ЄС неправдиві пункти призначення.

Така техніка допомогла Кремлю зберегти доступ до найважливіших європейських продуктів, серед яких компоненти літаків, оптичне обладнання та газові турбіни.

Ситуація відкреслює складності зусиль країн Заходу, спрямованих на те, щоб закрити РФ доступ до певних категорій товарів, що знаходяться під обмеженнями. Подібна тіньова торгівля, на думку FT, потенційно є значною "економічною милицею" для Москви.

У публікації також йдеться про те, що справжня цифра ймовірного потоку тіньового імпорту до РФ значно вища, оскільки 1 млрд доларів стосується лише вибірки обмежених товарів, яку журналісти зіставили з даними про міжнародні торгові потоки. Так, "дірка" в торгівлі, якщо, наприклад, розглядати розрив між статистичними даними ЄС і Казахстану, становить 2,9 млрд доларів.

Раніше у травні видання Bloomberg писало, що ЄС готує новий механізм проти країн, які допомагають Москві обходити санкції.

Нагадаємо також, що пропозиція глави Єврокомісії Урсули фонд дер Ляйєн щодо 11-го пакету санкцій проти Росії була розіслана державам-членам. Вона спрямована на закриття лазівок у торгових обмеженнях РФ.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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