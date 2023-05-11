У Китаї заявили про перший арешт через фейкову новину, створену ChatGPT

У китайській провінції Ганьсу затримали чоловіка, який нібито використовував ChatGPT для створення фейкової історії про залізничну катастрофу - це перший арешт у Китаї, пов'язаний із використанням штучного інтелекту.

Про це пише Reuters.

Історія, в якій стверджувалося, що в результаті аварії загинули дев'ять будівельників у місті на північному заході китайської провінції Ганьсу, набрала понад 15 000 кліків після публікації в соціальних мережах 25 квітня, повідомило місцеве поліцейське бюро міста Пінлян.

Нові правила Китаю забороняють сучасні технології для виробництва, публікації та фабрикації неправдивої інформації.

Правила, які набули чинності 10 січня, покликані обмежити використання технології генеративного штучного інтелекту для зміни онлайн-контенту.

Згідно із заявою поліції, загалом 25 акаунтів Baijiahao, блог-платформи, що належить китайському технологічному гіганту Baidu, повідомили про "нещасний випадок" з IP-адрес з різних місць.

У повідомленні йдеться, що підозрюваного на прізвище Хун було ідентифіковано та заарештовано за створення неправдивої інформації після того, як поліція відстежила всі акаунти і виявила, що до цього причетна його компанія.

Хун нібито редагував новини, створені ChatGPT, і завантажував їх на платформу Baidu, повідомила місцева поліція, додавши, що розслідування триває.

Як пише Business Today, Хун зізнався, що використав ChatGPT для створення кількох версій однієї і тієї самої фейкової історії. Обійшовши функцію перевірки на дублювання, він взяв компоненти популярних соціальних історій минулих років у Китаї та поділився ними у своїх акаунтах Baijiahao. Йому загрожує до пяти років вʼязниці.