Швейцарія заморозила активи Центробанку РФ на майже 8,3 млрд доларів

Загальна сума резервів та активів Центрального банку Росії, що зберігаються у Швейцарії, становить приблизно 7,4 мільярда швейцарських франків (7,58 мільярда євро).

Як повідомляє "Європейська правда", такі дані в середу навела Федеральна рада Швейцарії.

Обсяг активів російського центробанку у Швейцарії став відомий після того, як уряд держави наприкінці березня розпорядився, аби банки прозвітували про вартість відповідних активів, що зберігаються на їхніх рахунках.

З березня 2022 року всі операції, пов'язані з управлінням резервами та активами Центрального банку РФ, були заборонені у Швейцарії. Це означає, що ці активи були знерухомлені.

"Цю суму знерухомлених активів слід відрізняти від суми заморожених коштів та активів у Швейцарії (7,5 млрд швейцарських франків), які перебувають у власності або під контролем осіб, компаній чи організацій, що підпадають під дію санкцій", - уточнюють у швейцарському уряді.

Там додають, що "уважно стежать" за дискусіями в Європейському Союзі про те, чи варто інвестувати активи Центрального банку РФ і використовувати отримані кошти для відновлення України.

Як повідомлялось, Швейцарія на початку квітня отримала листа від послів країни "Групи семи", в якому критикуються "лазівки", які, як вони стверджують, дозволяють російським активам уникати санкцій у Швейцарії і становлять "репутаційний ризик" для країни.