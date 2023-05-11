У США висунули обвинувачення скандальному конгресмену-брехуну Сантосу

У США конгресмен-республіканець Джордж Сантос став обвинуваченим у фінансових махінаціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

За даними видання, його звинувачують у шахрайстві, відмиванні грошей, розкраданні державних коштів, а також у неправдивих заявах.

34-річний конгресмен здався федеральній владі й, як очікується, з'явиться в будівлі федерального суду на Лонг-Айленді сьогодні.

Джордж Сантос потрапив під увагу американських медіа та політикуму після того, як викрилася його брехня виборцям в окрузі, яку він назвав "прикрашанням" свого резюме.

Він, зокрема, стверджував, що мав досвід роботи у впливових фінансових корпораціях Citigroup і Goldman Sachs, які згодом не підтвердили цього. Крім того, Сантос збрехав про навчання у коледжі Baruch за спеціальністю фінанси та економіка.

Він також вигадав кілька історій про своє життя, у тому числі що його дідусь і бабуся "втекли від переслідувань євреїв в Україні, оселилися в Бельгії та знову втекли від переслідувань під час Другої світової війни".

Крім того, Сантос заявив виборцям, що його мати перебувала в одній із веж-близнюків Нью-Йорка, коли туди врізався літак, однак імміграційні записи показали, що вона в той день взагалі була поза межами США. У розвитку скандалу американські медіа навіть виявили його зв'язки з оточенням російського олігарха Віктора Вексельберга, який потрапив під американські санкції.

Після виявлення фактів брехні Сантос став об'єктом кількох розслідувань.

Прокурори та федеральні агенти ретельно вивчали його звіти про фінансування передвиборчої кампанії, а також про особисті доходи й витрати. За словами людей, обізнаних зі справою, особливий інтерес у правоохоронців викликало суттєве коливання його доходів, а також позика, яку він надав своїй кампанії на суму понад 700 тисяч доларів.

До того ж конгресмен потрапив під критику через те, що привласнив 3 тисячі доларів зі сторінки GoFundMe, яку він нібито створив для бездомного ветерана, щоб допомогти оплатити операцію службового собаки цього чоловіка.