Фінансові новини
- |
- 11.05.23
- |
- 01:12
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У США висунули обвинувачення скандальному конгресмену-брехуну Сантосу
23:23 10.05.2023 |
У США конгресмен-республіканець Джордж Сантос став обвинуваченим у фінансових махінаціях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
За даними видання, його звинувачують у шахрайстві, відмиванні грошей, розкраданні державних коштів, а також у неправдивих заявах.
34-річний конгресмен здався федеральній владі й, як очікується, з'явиться в будівлі федерального суду на Лонг-Айленді сьогодні.
Джордж Сантос потрапив під увагу американських медіа та політикуму після того, як викрилася його брехня виборцям в окрузі, яку він назвав "прикрашанням" свого резюме.
Він, зокрема, стверджував, що мав досвід роботи у впливових фінансових корпораціях Citigroup і Goldman Sachs, які згодом не підтвердили цього. Крім того, Сантос збрехав про навчання у коледжі Baruch за спеціальністю фінанси та економіка.
Він також вигадав кілька історій про своє життя, у тому числі що його дідусь і бабуся "втекли від переслідувань євреїв в Україні, оселилися в Бельгії та знову втекли від переслідувань під час Другої світової війни".
Крім того, Сантос заявив виборцям, що його мати перебувала в одній із веж-близнюків Нью-Йорка, коли туди врізався літак, однак імміграційні записи показали, що вона в той день взагалі була поза межами США. У розвитку скандалу американські медіа навіть виявили його зв'язки з оточенням російського олігарха Віктора Вексельберга, який потрапив під американські санкції.
Після виявлення фактів брехні Сантос став об'єктом кількох розслідувань.
Прокурори та федеральні агенти ретельно вивчали його звіти про фінансування передвиборчої кампанії, а також про особисті доходи й витрати. За словами людей, обізнаних зі справою, особливий інтерес у правоохоронців викликало суттєве коливання його доходів, а також позика, яку він надав своїй кампанії на суму понад 700 тисяч доларів.
До того ж конгресмен потрапив під критику через те, що привласнив 3 тисячі доларів зі сторінки GoFundMe, яку він нібито створив для бездомного ветерана, щоб допомогти оплатити операцію службового собаки цього чоловіка.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Перемога погрозами: навіщо Київ «запланував» торгову війну з Молдовою
|НКРЕКП розширила права споживачів на продаж власної електроенергії
|Пентагон оголосив про виділення нового пакету допомоги Україні на 1,2 млрд доларів
|Європарламент підтримав продовження безмитної торгівлі з Україною ще на рік
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У Китаї заявили про перший арешт через фейкову новину, створену ChatGPT
|Бельгія підтримує санкції проти алмазів РФ і пропонує систему для їх відстеження
|Швейцарія заморозила активи Центробанку РФ на майже 8,3 млрд доларів
|В Ізраїлі ЗРК «Праща Давида» вперше збив ракету під час атаки з сектору Газа, - ЗМІ
|Павел: Чехія передасть Україні дві системи ППО і може розглянути передачу винищувачів
|У США висунули обвинувачення скандальному конгресмену-брехуну Сантосу
Бізнес
|Cupra представила новий електричний кросовер Tavascan
|Американська Qualcomm купила ізраїльського виробника мікросхем за $350-400 мільйонів
|Представлено POCO F5 Pro - Snapdragon 8+ Gen 1, 120-Гц дисплей 3.2K, MIUI 14 і Android 13
|Представлено POCO F5 - Snapdragon 7+ Gen 2, 120-Гц дисплей, 64-МП камера, NFC і Android 13 та MIUI 14
|Peugeot представила оновлений кросовер 2008
|Вчені навчили дрони контролювати стан електромереж у тунелях
|Постачальника супутникових знімків Maxar викупили з біржі за 6,4 мільярдів доларів