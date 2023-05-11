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Грузія планує дозволити прямі рейси авіакомпаній РФ, які не потрапили під санкції
23:09 10.05.2023 |
Влада Грузії дозволить прямі рейси російських авіакомпаній, які не потрапили під санкції.
Про це заявила заступниця міністра економіки Грузії Маріам Кврівішвілі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телеканал Mtavari.
"У разі подання заявки всі компанії та ті борти, які не потрапили під санкції, зможуть виконувати прямі рейси в Грузію, так само, як вони працюють в Ізраїлі, Туреччині, Азербайджані та Об'єднаних Арабських Еміратах", - зазначила вона.
Кврівішвілі підкреслила, що влада Грузії ще не видавала дозволів на польоти, оскільки жодна російська авіакомпанія ще не подала відповідного запиту.
За її словами, прямі рейси допоможуть громадянам Грузії, які проживають у Росії, "возз'єднатися з батьківщиною".
10 травня стало відомо, що Росія скасувала вимогу віз для громадян Грузії, які їдуть до РФ з нетривалими поїздками, а також скасувала заборону авіарейсів з Росії до Грузії, що діяла з літа 2019 року - після подій, відомих як "ніч Гаврилова".
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала провокацією останні рішення Росії та закликала скликати Раду нацбезпеки та переглянути умови в'їзду росіян на територію Грузії.
Міністр закордонних справ Грузії Ілія Дарчилашвілі, коментуючи рішення Росії скасувати візовий режим для грузинів, зазначив, що "із гуманітарних міркувань" це рішення Москви можна вітати.
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