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Ердоган отримав від Путіна відстрочку оплати за газ на $600 мільйонів, – Reuters
23:04 10.05.2023 |
Туреччина відклала виплату Росії рахунку за природний газ на суму 600 мільйонів доларів до 2024 року, що стало першою такою відстрочкою в рамках угоди, оголошеної минулого тижня, яка підкреслює поглиблення зв'язків між Анкарою і Москвою.
Про це пише Reuters із посиланням на два джерела.
За умовами угоди, до 4 мільярдів доларів турецьких енергетичних платежів Росії можуть бути відкладені до наступного року, повідомили обидва джерела Reuters на умовах анонімності.
Деталі угоди раніше не розголошувалися.
Туреччина, яка готується до виборів у неділю, сильно залежить від імпорту енергоносіїв, і Росія є її найбільшим постачальником.
"Угода про оплату за газ дещо зменшує тиск на валютні резерви Туреччини, які були виснажені неортодоксальною економічною політикою, спрямованою на підтримку ліри, а також зростанням цін на енергоносії після вторгнення Росії в Україну минулого року", - пише агентство.
"Офіційно платіж у розмірі 600 мільйонів доларів був перенесений на наступний рік. Зростання цін на енергоносії мало на це величезний вплив", - повідомило одне з джерел, обізнане з цим питанням.
Співрозмовник додав, що Туреччина може відкласти такі платежі в найближчі місяці в залежності від динаміки цін на енергоносії.
Російське і турецьке міністерства енергетики, а також відповідні енергетичні компанії "Газпром" і "Ботас" не відповіли на запити про коментарі з цього питання.
Міністр енергетики Туреччини Фатіх Донмез заявив минулого тижня, що Анкара і Москва уклали угоду, яка дозволяє Анкарі відстрочити платежі за енергоносії до певної суми, але не надав подробиць.
Угода підкреслює зв'язки між Росією і Туреччиною, а близькість між президентами Путіним і Ердоганом дозволяє їм проводити часті переговори з різних питань - від енергетики до воєн в Україні та Сирії, нагадує Reuters.
Туреччина намагалася знайти баланс у війні між Росією та Україною, виступаючи проти західних санкцій проти Москви, водночас надаючи зброю Києву. Анкара також допомогла укласти угоду, яка дозволила відновити постачання українського зерна.
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