Ryanair добилась анулювання рішення Єврокомісії про порятунок Lufthansa

Європейський суд загальної юрисдикції у середу, 10 травня, на вимогу ірландської авіакомпанії Ryanair анулював рішення Європейської комісії про порятунок авіакомпанії Lufthansa під час пандемії COVID-19 у 2020 році. Про це йдеться на сайті суду.

"Комісія припустилася низки помилок", - йдеться в повідомленні суду. Він вважає, зокрема, що Lufthansa цілком могла залучити фінансування на борговому ринку.

Ryanair наполягав, що виділення грошей було незаконним, оскільки порушувало правила Євросоюзу щодо державної допомоги.

Суд погодився з аргументами авіакомпанії й вказав на помилки антимонопольних органів ЄС, які погодили масштабну допомогу, надану Lufthansa урядом Німеччини в умовах різкого падіння авіатрафіку.

Рішення суду може бути оскаржене в апеляційній інстанції - Європейському суді.

Lufthansa уже повністю повернула виділені їй 6 млрд євро, а уряд Німеччини в кінці 2022 року вийшов зі складу її акціонерів.

Однак це рішення може вплинути на майбутні програми державної допомоги, вказує агентство Reuters.