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Ryanair добилась анулювання рішення Єврокомісії про порятунок Lufthansa
22:47 10.05.2023 |
Європейський суд загальної юрисдикції у середу, 10 травня, на вимогу ірландської авіакомпанії Ryanair анулював рішення Європейської комісії про порятунок авіакомпанії Lufthansa під час пандемії COVID-19 у 2020 році. Про це йдеться на сайті суду.
"Комісія припустилася низки помилок", - йдеться в повідомленні суду. Він вважає, зокрема, що Lufthansa цілком могла залучити фінансування на борговому ринку.
Ryanair наполягав, що виділення грошей було незаконним, оскільки порушувало правила Євросоюзу щодо державної допомоги.
Суд погодився з аргументами авіакомпанії й вказав на помилки антимонопольних органів ЄС, які погодили масштабну допомогу, надану Lufthansa урядом Німеччини в умовах різкого падіння авіатрафіку.
Рішення суду може бути оскаржене в апеляційній інстанції - Європейському суді.
Lufthansa уже повністю повернула виділені їй 6 млрд євро, а уряд Німеччини в кінці 2022 року вийшов зі складу її акціонерів.
Однак це рішення може вплинути на майбутні програми державної допомоги, вказує агентство Reuters.
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