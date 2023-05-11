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АНАЛІТИКА

Європарламент підтримав приєднання ЄС до Стамбульської конвенції

 

Депутати Європейського парламенту в середу підтримали приєднання Європейського Союзу до Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок та боротьбу з ним, відомої як Стамбульська конвенція.

Про це повідомляє "Європейська правда".

ЄС підписав конвенцію ще у 2017 році, але окремі держави заявили, що ратифікація документа на рівні союзу потребує згоди всіх 27 членів.

У 2021 році Суд Євросоюзу, однак, постановив, що для цього окремої згоди всіх членів не потрібно. Він також уточнив, що ЄС може приєднатись до документа лише в питаннях надання притулку, судової співпраці у кримінальних справах, а також зобов'язання інституцій та органів державного управління ЄС.

Відповідно до цього, у середу депутати Європарламенту проголосували за надання згоди на приєднання до Стамбульської конвенції двома окремими голосуваннями. Тепер Рада ЄС може завершити цей процес.

Приєднання ЄС до Стамбульської конвенції не звільняє країни-члени від необхідності ратифікувати її самостійно. На території об'єднання цього не зробили ще шість держав - Болгарія, Латвія, Литва, Словаччина, Угорщина та Чехія.

Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами є першим міжнародним документом, який дає юридичне визначення насильству стосовно жінок і встановлює всеосяжну систему правових і політичних заходів для запобігання такому насильству, підтримки жертв і покарання кривдників.
Ключові теги: ЄС
 

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