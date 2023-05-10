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Президентка Грузії про російський безвіз та авіарейси: це провокація
16:11 10.05.2023 |
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала провокацією останні рішення Росії про скасування віз для громадян Грузії та скасування заборони авіарейсів, що діяла останні три роки.
Про це повідомляє "Європейська правда".
У своєму Twitter Саломе Зурабішвілі заявила, що вважає рішення Москви "черговою російською провокацією".
Вона наголосила, що вважає абсолютно неприйнятним відновлення прямого авіасполучення з Росією в умовах, коли РФ продовжує агресивну війну проти України та окупує частину території Грузії.
У правлячій партії "Грузинська мрія" ще не відреагували на рішення Москви.
Нагадаємо, 10 травня стало відомо, що Росія скасувала вимогу віз для громадян Грузії, які їдуть до РФ з нетривалими поїздками, а також скасувала заборону авіаресів з Росії до Грузії, що діяла з літа 2019 року - після подій, відомих як "ніч Гаврилова".
Останніми місяцями від представників РФ неодноразово лунали заяви про можливість відновлення прямих авіарейсів із Грузією. У правлячій партії Грузії схвально реагували на такі сигнали, а опозиція жорстко розкритикувала потенційне відновлення рейсів у час, коли світ, навпаки, обмежує контакти і співпрацю з Москвою через агресивну війну проти України.
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