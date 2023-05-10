Фінансові новини
- |
- 10.05.23
- |
- 16:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Росія скасувала заборону на авіарейси до Грузії, що діяла понад три роки
15:22 10.05.2023 |
Росія скасувала заборону на авіарейси до Грузії, що діяла з 2019 року, і таким чином відкрила потенційну можливість для відновлення авіасполучення між країнами.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє російське агентство "Интерфакс".
На офіційному порталі правової інформації опублікували вже підписаний президентом Росії указ, що скасовує дію указу 2019 року "Про окремі заходи щодо забезпечення національної безпеки РФ і захисту громадян РФ від злочинних та інших протиправних дій".
Тоді російським авіакомпаніям тимчасово заборонили здійснювати пасажирські авіарейси з території РФ на територію Грузії після подій, відомих як "ніч Гаврилова" - коли поява у парламенті російського депутата-комуніста Сергєя Гаврилова спровокувала протести й заворушення.
У Мінтранспорту Росії вже заявили, що російські авіакомпанії планують виконувати сім прямих рейсів з Москви до Тбілісі та назад на літаках "вітчизняного виробництва".
Також у середу стало відомо, що РФ з 15 травня скасовує вимогу віз для громадян Грузії, які їдуть до Росії на нетривалий час.
Останніми місяцями від представників РФ неодноразово лунали заяви про можливість відновлення прямих авіарейсів із Грузією. У правлячій партії Грузії схвально реагували на такі сигнали, а опозиція жорстко розкритикувала потенційне відновлення рейсів у час, коли світ, навпаки, обмежує контакти і співпрацю з Москвою через агресивну війну проти України.
У ЄС і США застерегли грузинську владу від відновлення авіасполучення з Росією.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НКРЕКП розширила права споживачів на продаж власної електроенергії
|Пентагон оголосив про виділення нового пакету допомоги Україні на 1,2 млрд доларів
|Європарламент підтримав продовження безмитної торгівлі з Україною ще на рік
|Війська РФ випустили по Києву 15 ракет, сили ППО знищили всі цілі
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Росія скасувала заборону на авіарейси до Грузії, що діяла понад три роки
|Молдова передасть Україні обладнання для ремонту енергосистеми на майже 5 млн гривень
|США передали Кіпру 800-сторінковий звіт про компанії і людей, які допомагали Усманову
|Пакистан хоче платити за імпорт російської нафти в юанях
|Відносини ФРН та КНР загострюються? Інтрига довкола візитів
|Казахстан закриває кордони для постачальників паралельного імпорту до Росії
Бізнес
|Американська Qualcomm купила ізраїльського виробника мікросхем за $350-400 мільйонів
|Представлено POCO F5 Pro - Snapdragon 8+ Gen 1, 120-Гц дисплей 3.2K, MIUI 14 і Android 13
|Представлено POCO F5 - Snapdragon 7+ Gen 2, 120-Гц дисплей, 64-МП камера, NFC і Android 13 та MIUI 14
|Peugeot представила оновлений кросовер 2008
|Вчені навчили дрони контролювати стан електромереж у тунелях
|Постачальника супутникових знімків Maxar викупили з біржі за 6,4 мільярдів доларів
|Чіпи для ЄС: Infineon будує завод у Дрездені за 5 млрд євро