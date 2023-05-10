США передали Кіпру 800-сторінковий звіт про компанії і людей, які допомагали Усманову

Кіпр отримав від уряду США 800-сторінкове досьє, в якому детально описуються порушення санкцій місцевими фізичними та юридичними особами, які дозволили російському мільярдеру Алішеру Усманову приховати свої величезні статки.

Про це пише The Guardian.

"Коли президент Нікос Хрістодулідіс пообіцяв продовжити переслідування юридичних та аудиторських фірм, які допомагали олігарху, Вашингтон оприлюднив документи, які є своєрідним інструментарієм для полегшення цього процесу. Очікується, що за ними послідують щонайменше два інших досьє", - пише видання.

Розкриваючи отримання "пакету даних" у вівторок, Христодулідіс наполягав на тому, що розпочалася нова ера в країні-члені ЄС, давно відомій як "Москва на Середземному морі" через її фінансові зв'язки з Росією - і репутацію м'якого регулювання.

"Вкрай важливо, щоб ми підійшли до цього питання з належною серйозністю і зробили все можливе, щоб не дозволити нікому очорнити ім'я країни", - сказав він на ключовому економічному форумі в Нікосії, столиці острова.

"І я впевнений, що тв, хто представляє нашу економіку, розуміє і поділяє необхідність покінчити з цією справою і перейти в нову еру", - додав він.

"Христодулідіс, який змінив Нікоса Анастасіадіса на посаді президента в лютому, з несподіваною наполегливістю говорив про необхідність боротися з порушеннями санкцій, якщо Кіпр хоче зберегти свою репутацію бізнес-центру.

У квітні більше десятка кіпрських громадян і юридичних осіб потрапили під новий раунд санкцій США і Великої Британії після того, як були визнані "фінансовими посередниками" Усманова і Романа Абрамовича, близьких соратників президента Росії Владіміра Путіна", - пише газета.

За даними британського уряду, кіпрські компанії, в тому числі відома юридична фірма, допомагали Усманову, який перебуває у санкційних списках Великої Британії та США, управляти маєтком Саттон-Плейс у графстві Суррей в Англії.

Ці звинувачення глибоко збентежили новий уряд Кіпру, а високопоставлені джерела повідомляють про паніку в секторі фінансових послуг, пише The Guardian.

За останні тижні сотні фірм поспішили дистанціюватися від росіян, що потрапили під санкції, на тлі повідомлень у ЗМІ про те, що пов'язані з Кремлем компанії також почали шукати притулку від можливих обмежень на іншій півночі острова, контрольованій Туреччиною.

"Були підозри, що Христодулідіс є проросійським.

Але він, схоже, доводить, що його критики помиляються. Нарешті ми бачимо нового лідера, який намагається ребрендингувати Кіпр як чисту і безпечну країну для інвесторів після десятиліття сумнівних фінансових оборудок", - зазначив у розмові з виданням аналітик з Нікосії Коста Константі.