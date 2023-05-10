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АНАЛІТИКА

Пакистан хоче платити за імпорт російської нафти в юанях

 

Пакистан розмістив замовлення на разову партію російської нафти, але зацікавлений у довгостроковій угоді на купівлю нафти в китайській валюті.

Про це заявив міністр енергетики країни Хуррам Дастгір Хан, пише Bloomberg.

Оплата за першу партію була здійснена в доларах США, але Пакистан хотів би, щоб подальші закупівлі здійснювалися в юанях, оскільки країна має угоду про валютні свопи з Китаєм, заявив міністр.

"Ми сподіваємося, що якщо це стане довгостроковою угодою, то це буде операція в рупіях і китайській валюті.

І, можливо, цей валютний своп повинен стати більшим, щоб ми могли скористатися іншими можливостями, які можуть виникнути", - сказав він.

"Така угода відповідала б прагненню Росії відмовитися від використання долара чи євро для експорту та амбіціям Китаю вивести юань на світовий ринок, щоб підірвати домінування долара.

Це також принесло б певне полегшення Пакистану, який сильно залежить від імпорту енергоносіїв і намагається відновити пакет допомоги для уникнення дефолту у розмірі 6,5 мільярдів доларів від МВФ, який застопорився", - пише агентство.

Перший вантаж російської нафти прибуде до Пакистану протягом місяця, і вона була придбана зі знижкою, повідомив представник нафтового департаменту міністерства енергетики у відповідь на запитання Bloomberg.

Китай та Індія - найбільші імпортери російської нафти - все частіше використовують юані, рублі або дирхами ОАЕ для оплати поставок.

Невідомо, чи використовують індійські нафтопереробники рупії, але міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив цього місяця, що у Кремля зараз занадто багато індійської валюти, яку він не може використовувати, нагадуэ агентство.

"Використання юаня у світовій торгівлі, хоча і залишається мізерним порівняно з доларом, але, схоже, набирає обертів.

Бразильський виробник целюлози з листяних порід дерева Suzano SA розглядає можливість продавати свою продукцію до Китаю в юанях, а Бангладеш нещодавно домовився з Росією про виплату 300 мільйонів доларів, пов'язаних з будівництвом атомної електростанції поблизу Дакки, в юанях", - пише видання з посиланням на ознайомлені джерела.

Пакистан намагається відновити переговори з МВФ про фінансову допомогу вже близько пів року.

За матеріалами: Економічна правда
 

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