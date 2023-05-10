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АНАЛІТИКА

Казахстан закриває кордони для постачальників паралельного імпорту до Росії

 

Влада Казахстану вирішила закрити кордони для постачальників паралельного імпорту до Росії. Це може залишити росіян без техніки від Samsung, Bosch, LG та Electrolux, пише російський Коммерсант із посиланням на учасників ринку.

Після посилення контролю імпорту до Росії дистриб'ютори почали шукати інші шляхи постачання, зокрема через Китай, Киргизстан, ОАЕ та інші країни, зізнається гендиректор логістичної компанії Оптималог Георгій Властопуло.

"Зараз ще є можливості провозити продукцію через Казахстан, але посилення контролю митниці призвело до подорожчання постачання", - зазначив він. За його словами, через ускладнення логістики вартість імпортних товарів може збільшитись на 10-12%.

Підвищення закупівельних цін вже призвело до того, що окремі учасники знижують закупівлі холодильників, пральних машин та вбудованої техніки від світових брендів.

"Швидше за все, ці бренди зникнуть із полиць магазинів. Споживчий попит вже змістився у бік китайської та турецької побутової техніки, а закуплена за вищою ціною продукція від LG, Samsung, Bosch та інших може виявитися просто неліквідною", - каже комерційний директор Holodilnik.ru Олексій Погудалов.

Якщо Казахстан остаточно перекриє транзит, то Росія втратить постачання техніки і з Узбекистану, де налагоджено виробництво Samsung.

Казахстан не дозволить використовувати його юрисдикцію для обходу антиросійських санкцій, заявив на початку квітня заступник міністра закордонних справ республіки Роман Василенко. За його словами, з 1 квітня в країні запрацювала система моніторингу товарів, що імпортуються в РФ.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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