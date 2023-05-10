Реальні доходи населення в ОЕСР у IV кв.-2022 зросли на 0,6%, за рік впали на 3,8%

Реальні доходи населення країн Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) у четвертому кварталі 2022 року збільшилися на 0,6% щодо попередніх трьох місяців.

Водночас реальний ВВП у розрахунку на душу населення зріс на 0,1%, повідомляють у звіті організації.

У жовтні-грудні підвищення реальних доходів було зафіксовано у восьми із 21 держави, дані щодо яких були відомі, повідомляють у пресрелізі ОЕСР.

Серед країн G7 найзначніший приріст було зафіксовано у Великій Британії - на 1,2%. При цьому в Італії показник впав на 3,5% через стрибок вартості енергоносіїв.

Незважаючи на підвищення в другому півріччі, за підсумками усього 2022 року доходи в ОЕСР знизилися на 3,8%. Це максимальне падіння за час ведення розрахунків.

Зокрема в державах G7 зниження доходів становило 3,9%. Найсуттєвіше скорочення відбулося у США - на 6%.

Тим часом ВВП на душу населення в країнах ОЕСР минулого року підвищився на 2,4%.

Створена 1961 року ОЕСР є однією з провідних економічних організацій світу, до якої входять 38 держав. Нині до неї входять Австралія, Австрія, Бельгія, Велика Британія, Угорщина, Німеччина, Греція, Данія, Ізраїль, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Колумбія, Коста-Рика, Латвія, Литва, Люксембург, Мексика, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, США, Туреччина, Фінляндія, Франція, Чехія, Чилі, Швейцарія, Швеція, Естонія, Південна Корея, Іспанія, Італія, Канада, Канада, Колумбія, Коста-Рика, Латвія, Литва, Люксембург, Мексика, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, США, Туреччина, Фінляндія, Франція, Чехія, Чилі, Швейцарія, Швеція, Японія. Штаб-квартира ОЕСР розташована в Парижі.

