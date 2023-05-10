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АНАЛІТИКА

Китай наростив експорт до РФ до рекордного рівня

 

Китайський експорт до Росії у квітні сягнув рекордного рівня, підскочивши на 153% порівняно з попереднім роком - до 9,6 млрд дол, що свідчить про дедалі тісніші економічні відносини двох країн.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що після початкового спаду після вторгнення Росії в Україну, торгівля різко зросла.

Загальний обсяг торгівлі сягнув другого найбільшого рівня в історії - близько 19 млрд дол, що трохи менше березневого піку.

При цьому найбільшою статтею китайського експорту (майже 20%) стало "транспортне обладнання" - категорія, куди китайська митниця включає автомобілі та запчастини до них.

Близько 15% китайського експорту посідає електроніка, ще 24% припадає на промислове обладнання та запчастини.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія, Китай
 

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