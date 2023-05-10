Міжнародний туризм у I кв.-2023 відновився на 80% від рівня 2019 року - UNWTO

Міжнародний туризм у першому кварталі 2023 року відновився на 80% від рівня допандемійного 2019 року, випливає з даних Всесвітньої туристської організації ООН (UNWTO).

Загалом із 1 січня до 31 березня 2023 року у світі було здійснено 235 млн поїздок, це вдвічі більше, ніж за той самий період роком раніше.

"Початок року продемонстрував унікальні можливості туризму швидко відновлюватися. У багатьох регіонах ми близькі до показників, які були до пандемії, або навіть перевищуємо їх. Але проблеми, що заважають відновленню туризму, зберігаються. Це геополітична нестабільність, брак професійних кадрів, зростання вартості життя, вплив інфляції на туризм, що призводить до підвищення витрат на транспорт і розміщення в готелях", - прокоментував підсумки першого кварталу генсек UNWTO Зураб Пололікашвілі.

Серед регіонів світу найкращі результати в першому кварталі показав Близький Схід. Країни регіону в першому кварталі прийняли на 19% більше туристів, ніж за той самий період 2019 року. У Європі кількість туристів досягла 90% від допандемійного рівня переважно завдяки поїздкам усередині регіону. В Африці - 88%, в Америці - майже 85% від рівня 2019 року.

В Азійсько-Тихоокеанському регіоні ситуація значно гірша. Там кількість поїздок у першому кварталі досягла 54% від допандемійного рівня. Але, як очікують в UNWTO, надалі ситуація має покращитися з огляду на зняття обмежень на поїздки й особливо відкриття туризму з Китаю.

Експерти організації вважають, що літній сезон цьогоріч пройде успішно і перевищить показники 2022 року. Але зростання вартості міжнародних подорожей може призвести до того, що туристи обиратимуть дешевші поїздки і віддаватимуть перевагу подорожувати ближче до дому.

За уточненими даними Всесвітньої туристської організації, у 2022 році у світі подорожували 960 млн осіб, а доходи міжнародного туризму досягли $1 трлн, що на 50% більше, ніж роком раніше. Цей показник відновився на 64% до рівня 2019 року.

