На тлі агресії рф у Румунії відкрили Європейський центр кібербезпеки

У Бухаресті відкрили Європейський центр компетенції у сфері кібербезпеки у зв'язку зі зростанням гібридних та кібернетичних атак на інфраструктуру Європи.

Про це повідомляє уряд Румунії, передає Укрінформ.

Відкриття центру, приурочене до Дня Європи, пройшло в штаб-квартирі Бухарестської політехніки. Зокрема, на заході був присутнім прем'єр-міністр Румунії Ніколає Чуке.

"Діяльність Центру також розвивається на тлі збільшення кількості гібридних атак, викликів кібербезпеці Європи, які прогресивно прискорюються, а отже, значно зростають з кінця 2021 та у 2022 роках не лише за кількістю, але й за складністю та підготовленістю", - зазначив Чуке.

Він підкреслив, що неспровокована війна росії в Україні визначила нову епоху з точки зору основних ризиків, ролі та впливу кібервійни в кризових ситуаціях.

"Саме з цієї причини наявність у цій частині Європи важливого компонента для зміцнення кіберстійкості ЄС підтверджує увагу, яку приділяють нашим спільним зусиллям щодо захисту економіки, громадян та державних установ", - підсумував прем'єр-міністр Румунії.