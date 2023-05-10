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На тлі агресії рф у Румунії відкрили Європейський центр кібербезпеки
12:21 10.05.2023 |
У Бухаресті відкрили Європейський центр компетенції у сфері кібербезпеки у зв'язку зі зростанням гібридних та кібернетичних атак на інфраструктуру Європи.
Про це повідомляє уряд Румунії, передає Укрінформ.
Відкриття центру, приурочене до Дня Європи, пройшло в штаб-квартирі Бухарестської політехніки. Зокрема, на заході був присутнім прем'єр-міністр Румунії Ніколає Чуке.
"Діяльність Центру також розвивається на тлі збільшення кількості гібридних атак, викликів кібербезпеці Європи, які прогресивно прискорюються, а отже, значно зростають з кінця 2021 та у 2022 роках не лише за кількістю, але й за складністю та підготовленістю", - зазначив Чуке.
Він підкреслив, що неспровокована війна росії в Україні визначила нову епоху з точки зору основних ризиків, ролі та впливу кібервійни в кризових ситуаціях.
"Саме з цієї причини наявність у цій частині Європи важливого компонента для зміцнення кіберстійкості ЄС підтверджує увагу, яку приділяють нашим спільним зусиллям щодо захисту економіки, громадян та державних установ", - підсумував прем'єр-міністр Румунії.
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