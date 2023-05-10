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Нідерландська Philips продовжить постачати медичне обладнання до РФ
12:07 10.05.2023 |
Нідерландська компанія Philips, що спеціалізується на виробництві медичних технологій, продовжить постачати обладнання для лікарень до Росії, незважаючи на її війну проти України.
Про це заявив головний виконавчий директор компанії Рой Якобс, передає Reuters.
"Право на охорону здоров'я є універсальним, і ми є частиною системи надання медичних послуг". Ми робимо це в Росії, як і в Україні", - сказав він на щорічних зборах акціонерів компанії в Амстердамі.
За словами гендиректора компанії, діяльність Philips в Росії зосереджена на обслуговуванні та постачанні лікарняного обладнання, такого як великі медичні сканери. Водночас компанія припинила продаж у країні своїх товарів особистої гігієни, за винятком товарів для вагітних.
Він додав, що російська діяльність не є прибутковою.
Раніше нідерландська асоціація акціонерів VEB на зборах акціонерів закликала Philips припинити свою діяльність в Росії.
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