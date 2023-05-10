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АНАЛІТИКА

У Польщі офіційно змінили назви Калінінграда та Калінінградської області

 

Комісія зі стандартизації географічних назв за межами Польщі, що діє при Головній геодезичній службі країни, ухвалила рішення більше не називати російський Калінінград - Калінінградом, а область - Калінінградською.

Про це повідомило видання RP, пише "Європейська правда".

Як йдеться у комюніке, опублікованому 9 травня, на своєму засіданні 12 квітня комісія вирішила, що для міста з російською назвою Калінінград рекомендують уживати лише польську назву Крулевець. Назву Калінінград у польській мові використовувати не слід.

Комісія додала, що для адміністративної одиниці, в якій розташоване це місто, рекомендують польську назву Крулевецька область, а не Калінінградська.

У комюніке зазначили, що зміна набуде чинності з дня оголошення, тобто у вівторок 9 травня 2023 року.

Комісія зі стандартизації географічних назв при внесенні змін врахувала, що "місто, яке зараз має російську назву Калінінград, відоме в Польщі під своєю традиційною назвою Крулевець", і що нинішня російська назва є штучною та не пов'язана ні з містом, ні з областю.

"Факт присвоєння великому місту поблизу польських кордонів імені Калініна, злочинця, співвідповідального, серед іншого, за ухвалення рішення про масове вбивство поляків (Катинський розстріл), має в Польщі емоційний, негативний характер", - йдеться в заяві комісії.

Комісія підкреслила, що географічні назви, окрім ідентифікаційної функції, можуть мати символічну функцію, і що "нинішня російська назва міста є елементом російського символічного простору, нав'язаного також аудиторії за межами країни".

"Події, пов'язані з російським вторгненням в Україну, нав'язуванням так званого "русского мира", веденням Росією інформаційної війни, змушують нас по-іншому поглянути на питання нав'язаних назв, які викликають великі суперечки і не зустрічають схвалення в Польщі", - заявила комісія зі стандартизації географічних назв.
 

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