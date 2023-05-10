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Єврокомісарку Габріель офіційно висунули кандидатом у прем'єри Болгарії
11:21 10.05.2023 |
Єврокомісарку з питань інновацій Марію Габріель офіційно висунули на посаду прем'єр-міністра Болгарії від правоцентристської партії ГЕРБ.
Про це повідомив голова партії, експрем'єр Бойко Борисов у парламенті в середу, пише "Європейська правда" з посиланням на болгарське видання Дневник.
Борисов заявив, що саме Габріель буде проводити зустрічі з іншими політичними силами, щоб спробувати сформувати регулярний уряд.
Про те, що єврокомісарка з питань інновацій буде номінована від ГЕРБ, стало відомо у вівторок, 9 травня. За словами Борисова, політсили, які захочуть взяти участь в уряді на чолі з Габріель, зможуть пропонувати до нього своїх міністрів.
Партія ГЕРБ посіла перше місце на виборах в Болгарії минулого місяця, але набрала лише близько 25% голосів. Це означає, що партія першою отримає мандат, щоб створити коаліцію.
Габріель стала єврокомісаркою у 2017 році. Вона замінила у Єврокомісії представницю Болгарії Крісталіну Георгієву, яка зайняла керівну посаду у Світовому банку.
Примітно, що Габріель під час депутатства у Європарламенті була доповідачкою з питання українського безвізу, який Україна врешті отримала.
У Болгарії вже два роки триває політична криза: після п'яти виборів партії все ніяк не сформують стабільний уряд, і на горизонті проглядають уже шості вибори.
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