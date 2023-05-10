Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Китай не зможе залякати Канаду на шляху захисту своїх громадян, - Трюдо

 

Китай не зможе своїми діями залякати Канаду та її уряд на шляху захисту своїх громадян.

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми розуміємо, що нас не залякати, ми продовжимо робити все необхідне, щоб захистити канадців від іноземного втручання", - заявив Трюдо у Оттаві.

Раніше вдень МЗС Китаю оголосило персоною нон грата консула Канади в Шанхаї у відповідь на висилку дипломата генконсульства Китаю в Торонто після того, як канадська розвідка звинуватила китайського дипломата у залякуванні депутата канадського парламенту.

Дехто побоюється, що взаємне висилання дипломатів може мати економічні наслідки для Канади. Китайський імпорт канадських товарів зріс на 16% минулого року до рекордних 74,8 млрд. доларів, а Китай є другим за величиною торговим партнером Канади після США.

Минулого року Пекін скасував трирічну заборону на імпорт ріпаку з Канади від торгових компаній Richardson International та Viterra, яку було запроваджено у 2018 році. Китай також є великим імпортером канадського калію та пшениці.

Раніше повідомлялося, що Канада вислала китайського дипломата Чжао Вея після того, як розвідка звинуватила його в спробі переслідування канадського депутата, який критикує ставлення Китаю до мусульманської меншини уйгурів.

Також ми писали, що глава МЗС Канади Мелані Джолі розглядає можливість висилки китайського дипломата після того, як він у 2021 році намагався вистежити родину канадського депутата у Гонконгу.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,0883
  0,2597
 0,64

Курс обміну валют на сьогодні, 09:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3200  0,04 0,10 37,8508  0,03 0,07
EUR 40,8080  0,02 0,06 41,6132  0,04 0,10

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес