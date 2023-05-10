Фінансові новини
- |
- 10.05.23
- |
- 13:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Китай не зможе залякати Канаду на шляху захисту своїх громадян, - Трюдо
08:42 10.05.2023 |
Китай не зможе своїми діями залякати Канаду та її уряд на шляху захисту своїх громадян.
Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Ми розуміємо, що нас не залякати, ми продовжимо робити все необхідне, щоб захистити канадців від іноземного втручання", - заявив Трюдо у Оттаві.
Раніше вдень МЗС Китаю оголосило персоною нон грата консула Канади в Шанхаї у відповідь на висилку дипломата генконсульства Китаю в Торонто після того, як канадська розвідка звинуватила китайського дипломата у залякуванні депутата канадського парламенту.
Дехто побоюється, що взаємне висилання дипломатів може мати економічні наслідки для Канади. Китайський імпорт канадських товарів зріс на 16% минулого року до рекордних 74,8 млрд. доларів, а Китай є другим за величиною торговим партнером Канади після США.
Минулого року Пекін скасував трирічну заборону на імпорт ріпаку з Канади від торгових компаній Richardson International та Viterra, яку було запроваджено у 2018 році. Китай також є великим імпортером канадського калію та пшениці.
Раніше повідомлялося, що Канада вислала китайського дипломата Чжао Вея після того, як розвідка звинуватила його в спробі переслідування канадського депутата, який критикує ставлення Китаю до мусульманської меншини уйгурів.
Також ми писали, що глава МЗС Канади Мелані Джолі розглядає можливість висилки китайського дипломата після того, як він у 2021 році намагався вистежити родину канадського депутата у Гонконгу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НКРЕКП розширила права споживачів на продаж власної електроенергії
|Пентагон оголосив про виділення нового пакету допомоги Україні на 1,2 млрд доларів
|Європарламент підтримав продовження безмитної торгівлі з Україною ще на рік
|Війська РФ випустили по Києву 15 ракет, сили ППО знищили всі цілі
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|На тлі агресії рф у Румунії відкрили Європейський центр кібербезпеки
|Нідерландська Philips продовжить постачати медичне обладнання до РФ
|США і після британців не дадуть ЗСУ далекобійні ATACMS - ЗМІ
|Єврокомісарку Габріель офіційно висунули кандидатом у прем'єри Болгарії
|У Польщі офіційно змінили назви Калінінграда та Калінінградської області
|Перемога погрозами: навіщо Київ «запланував» торгову війну з Молдовою
Бізнес
|Американська Qualcomm купила ізраїльського виробника мікросхем за $350-400 мільйонів
|Представлено POCO F5 Pro - Snapdragon 8+ Gen 1, 120-Гц дисплей 3.2K, MIUI 14 і Android 13
|Представлено POCO F5 - Snapdragon 7+ Gen 2, 120-Гц дисплей, 64-МП камера, NFC і Android 13 та MIUI 14
|Peugeot представила оновлений кросовер 2008
|Вчені навчили дрони контролювати стан електромереж у тунелях
|Постачальника супутникових знімків Maxar викупили з біржі за 6,4 мільярдів доларів
|Чіпи для ЄС: Infineon будує завод у Дрездені за 5 млрд євро