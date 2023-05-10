ФБР знищило шпигунську програму, яку РФ використовувала 20 років

Федеральне бюро розслідувань США у вівторок повідомило про зрив масштабної кібершпигунської програми російської Федеральної служби безпеки з використанням програми під кодовою назвою "Змія".

Про це йдеться в пресрелізі Міністерства юстиції США, яке цитує "Європейська правда".

Американські правоохоронці вважають, що шпигунський засіб використовував хакерський підрозділ 16-го центру ФСБ під кодовою назвою "Турла" протягом майже 20 років.

Програма "Змія" була призначена для викрадення конфіденційних документів із сотень комп'ютерних систем у щонайменше 50 країнах, які належали урядам країн-членів НАТО, зокрема США, а також журналістам та іншим особам, що представляють інтерес для РФ.

Для ліквідації "Змії" ФБР розробило операцію під кодовою назвою "Медуза". У її межах шпигунський застосунок змусили перезаписувати власний код, що й вивело його з ладу.

Як передає Reuters, на брифінгу перед оголошенням американський посадовець, причетний до операції, назвав "Змію" "головним інструментом" кібершпигунства з боку Росії.

Він висловив сподівання, що в результаті ліквідації програми Москву вдалось "викорінити з віртуального поля бою".

Західні спецслужби не перший рік викривають російські хакерські угруповання, які контролюються спецслужбами або розвідкою.

Як повідомлялось, Велика Британія вважає, що хакери, які підтримують Росію, прагнуть порушити чи знищити британську критично важливу інфраструктуру.