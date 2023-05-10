Вперше у Азії. Японія підтвердила намір відкрити офіс НАТО в країні

Японія працює над відкриттям офісу зв'язку НАТО у Токіо. Він може стати першим офісом Північноатлантичного альянсу в Азії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла Японії в США Кодзі Томіти, яку приводить CNA.

Томіта зробив коментар на заході, організованому Національним прес-клубом у Вашингтоні, коли його запитали про звіт, в якому йшлося про те, що НАТО планує відкрити перший в Азії офіс.

"Те, що ви згадали - це одна з речей, над якою ми працюємо, щоб зміцнити наше партнерство", - сказав посол Японії.

Раніше повідомлялося, що офіс зв'язку має відкритися наступного року і дозволить вести переговори з партнерами НАТО з безпеки, такими як Південна Корея, Австралія та Нова Зеландія з урахуванням геополітичних викликів з боку Китаю та Росії.

У НАТО заявили, що не будуть вдаватися до подробиць поточних обговорень союзників по Альянсу.

