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АНАЛІТИКА

Європарламент схвалив додаткові 145 млн євро макрофіну для Молдови

 

Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії щодо виділення додаткових 145 млн євро макрофінансової підтримки для Молдови, щоб допомогти забезпечити її видатки у 2023 році.

Про це повідомили у пресслужбі Європарламенту, пише "Європейська правда".

Євродепутати підтримали пропозицію 561 голосами "за", 43 голосували "проти" і 20 - "утримались".

Пакет передбачає 45 млн євро у вигляді грантів і до 100 млн - у вигляді позик. Кошти будуть перераховані двома траншами у 3-4 кварталах 2023 року за умови виконання Молдовою певних умов - рефом у сфері судочинства, верховенства права та боротьби з корупцією, а також прогресу у виконанні макроекономічної програми МВФ.

Останній крок для завтвердження цього рішення - за Радою ЄС.

Нагадаємо, на початку травня Молдова отримала 40 млн євро у рамках вже затвердженого пакета макрофінансової допомоги на 150 млн євро.

Ключові теги: ЄС, Молдова
 

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