Китай в останню хвилину скасував запрошення міністру фінансів Німеччини

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер не поїде до Пекіна, оскільки його китайський колега Лю Кун, з яким він мав зустрітися в середу, в останню хвилину скасував зустріч.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Euractiv.

Згідно з повідомленням Мінфіну Німеччини, Лю Кун несподівано скасував заплановану на 10 травня зустріч всього за два дні до її початку.

"Китайське міністерство фінансів попросило на вихідних відкласти переговори двох міністрів, заплановані на 10 травня, з причин, пов'язаних з розкладом", - повідомили у німецькому відомстві, додавши, що китайська сторона не надала жодних додаткових пояснень.

І Лінднер, і його партія, ліберальні "Вільні демократи", мають досить дистанційовані відносини з Китаєм і закликали Німеччину та Європейський Союз бути обережними у відносинах з "системним суперником".

Нещодавно міністр освіти і досліджень Беттіна Старк-Ватцингер, також з цієї партії, стала першим членом німецького уряду, який відвідав Тайвань. Цей візит спонукав посольство Китаю в Німеччині висловити "значне невдоволення".

"Чи пов'язане скасування візиту з позицією "Вільних демократів", яка полягає в тому, що Німеччина повинна бути більш рішучою у відносинах з Пекіном, - це питання припущень", - заявили в Мінфіні.

Запланована зустріч Лінднера і Куна мала на меті підготувати обидві країни до майбутніх урядових консультацій. За даними німецького міністерства, тепер вона буде перенесена на більш пізній термін, який поки що не повідомляється.

Тим часом німецький коаліційний уряд вже кілька разів переносив презентацію запланованої стратегії щодо Китаю. Документ окреслює майбутній підхід країни до політичних та економічних відносин з Пекіном.

Раніше ЗМІ повідомили, що Європейський Союз планує ввести санкції проти китайських компаній, які звинувачує у продажу обладнання для підтримки російської військової машини.

Міністерство закордонних справ Китаю у відповідь виступило проти будь-яких санкцій, які використовують відносини Пекіна та Москви як привід для заподіяння шкоди торговельному співробітництву.