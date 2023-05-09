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АНАЛІТИКА

Британія готується відправити в Україну ракети дальнього радіуса дії - WP

Британія готується відправити в Україну ракети дальнього радіуса дії - WP

 

Велика Британія, яка пишалася тим, що випереджає своїх західних союзників у постачанні нових систем озброєнь Україні, тепер, схоже, готова відправити Києву ракети дальнього радіуса дії, в яких адміністрація президента США довго відмовляла.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Washington Post.

Видання проаналізувало оголошення про закупівлі озброєння Міжнародним фондом підтримки України (IFU), заснованим країнами Північної Європи, в якому провідну роль займає Лондон.

У повідомленні про закупівлі Міноборони Британії попросило "висловити зацікавленість" у наданні ударних можливостей із дальністю до 300 кілометрів. У повідомленні пропонувалося отримати відповіді протягом трьох днів.

За словами британського чиновника, який відмовився підтвердити тип, терміни або кількість розглянутої зброї, остаточного рішення ухвалено не було. Однак повідомлення є суттєвим кроком на шляху до того, щоб Британія сама постачала такі боєприпаси, а запитувані характеристики і можливості близько відповідають крилатим ракетам Storm Shadow, що запускаються з повітря.

Ракети Storm Shadow можуть бути встановлені на українських винищувачах радянського виробництва і досягати російської території.

Україна вже давно просить західні країни надати їй ракети більшої дальності, стверджуючи, що така зброя може змінити перебіг війни, давши змогу її військам вразити російські командні центри, лінії постачання, склади боєприпасів і палива в глибині Криму і на контрольованій Росією території на сході України.

Сполучені Штати раніше надали багатозарядні високоточні ракетні системи, включно з високомобільною артилерійською ракетною системою, або HIMARS, але тільки з боєприпасами, радіус дії яких обмежений приблизно 70 км.

HIMARS також має можливість запускати армійську тактичну ракетну систему (ATACMS) - боєприпас із дальністю стрільби, що дорівнює 300 км у Storm Shadow. Однак адміністрація Байдена непохитно відхиляє прохання України про надання цієї зброї, а представники Пентагону, крім побоювань ескалації конфлікту, посилаються на брак запасів в американських арсеналах.

Слід зазначити, що повідомлення про дискусії у Британії з приводу передачі Україні протикорабельних ракет Harpoon далекого радіуса дії або ракет класу "повітря-поверхня" Storm Shadow звучали ще у лютому.

Нагадаємо, Сполучені Штати у вівторок оголосять про виділення Україні чергового пакета військової допомоги в розмірі 1,2 мільярда доларів, який буде розрахований на забезпечення її довгострокових оборонних потреб.
Ключові теги: Британія
 

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