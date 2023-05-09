США потрібно $5 млрд для повної відмови від телекомунікаційного обладнання Huawei та ZTE

Повна заміна телекомунікаційного обладнання Huawei та ZTE обійдеться Сполученим Штатам майже в $5 млрд. Про це повідомила голова Федеральної комісії зі зв'язку (FCC) Джессіка Розенворсель (Jessica Rosenworcel) під час виступу в Конгресі.

Восени 2021 року FCC отримала з федерального бюджету $1,9 млрд. Тепер комісія запитує додаткове фінансування в розмірі $3,08 млрд. Таким чином, якщо в майбутньому не буде передбачено додаткових витрат, то загалом заміна обладнання обійдеться в $4,98 млрд.

Через брак фінансування FCC вирішила насамперед компенсувати витрати компаніям, які мають не більше 2 млн абонентів. За словами Джессіки Розеворсель, скоро закінчується термін подання заявок для провайдерів.

США кілька років тому заявили, що телекомунікаційне обладнання Huawei та ZTE становить загрозу для національної безпеки. У 2020 році було ініційовано кампанію із заміни китайського обладнання як у США, так і в інших державах.

Незважаючи на всі зусилля американської влади, багато країн продовжують використовувати продукцію Huawei. Наприклад, у Великій Британії 41% обладнання для роботи 4G припадає на Huawei. При цьому Сполучене Королівство виключить його з проєктів мереж 5G до 2027 року.

Німеччина, Польща, Португалія, Італія, Австрія та Німеччина продовжують купувати 5G-обладнання Huawei. Хоча варто зазначити, що Німеччина планує провести перевірку на предмет загроз для національної безпеки. Берлін бажає самостійно ухвалити рішення про майбутнє обладнання Huawei, без тиску з боку США.