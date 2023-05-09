Фінансові новини
- |
- 09.05.23
- |
- 11:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США потрібно $5 млрд для повної відмови від телекомунікаційного обладнання Huawei та ZTE
10:52 09.05.2023 |
Повна заміна телекомунікаційного обладнання Huawei та ZTE обійдеться Сполученим Штатам майже в $5 млрд. Про це повідомила голова Федеральної комісії зі зв'язку (FCC) Джессіка Розенворсель (Jessica Rosenworcel) під час виступу в Конгресі.
Восени 2021 року FCC отримала з федерального бюджету $1,9 млрд. Тепер комісія запитує додаткове фінансування в розмірі $3,08 млрд. Таким чином, якщо в майбутньому не буде передбачено додаткових витрат, то загалом заміна обладнання обійдеться в $4,98 млрд.
Через брак фінансування FCC вирішила насамперед компенсувати витрати компаніям, які мають не більше 2 млн абонентів. За словами Джессіки Розеворсель, скоро закінчується термін подання заявок для провайдерів.
США кілька років тому заявили, що телекомунікаційне обладнання Huawei та ZTE становить загрозу для національної безпеки. У 2020 році було ініційовано кампанію із заміни китайського обладнання як у США, так і в інших державах.
Незважаючи на всі зусилля американської влади, багато країн продовжують використовувати продукцію Huawei. Наприклад, у Великій Британії 41% обладнання для роботи 4G припадає на Huawei. При цьому Сполучене Королівство виключить його з проєктів мереж 5G до 2027 року.
Німеччина, Польща, Португалія, Італія, Австрія та Німеччина продовжують купувати 5G-обладнання Huawei. Хоча варто зазначити, що Німеччина планує провести перевірку на предмет загроз для національної безпеки. Берлін бажає самостійно ухвалити рішення про майбутнє обладнання Huawei, без тиску з боку США.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|США нададуть Україні ще $1,2 млрд довгострокової військової допомоги
ТОП-НОВИНИ
|Війська РФ випустили по Києву 15 ракет, сили ППО знищили всі цілі
|«Святкова» реформа. Навіщо Зеленський переніс вихідний "день перемоги" на 8 травня
|9 травня в Україні відзначатимуть День Європи, 8 травня - День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
|Україна готує заборону імпорту з Молдови
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|США потрібно $5 млрд для повної відмови від телекомунікаційного обладнання Huawei та ZTE
|В Японії випускатимуть ковдри з українського пуху
|Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн приїхала до Києва
|Через високий рівень забруднення Індія готує заборону дизельних авто
|У Швейцарії відкрили майже 30 кримінальних справ через спроби обійти санкції проти Росії
|Розбрат у МЗС: Мельник розкритикував Макеєва
|США нададуть Україні ще $1,2 млрд довгострокової військової допомоги
Бізнес
|Постачальника супутникових знімків Maxar викупили з біржі за 6,4 мільярдів доларів
|Чіпи для ЄС: Infineon будує завод у Дрездені за 5 млрд євро
|Hyundai показав прототип Ioniq 5 із «крабовою ходьбою»
|У Meta заявляють, що кількість шкідливих програм, пов'язаних з ChatGPT, зростає
|Samsung заборонила співробітникам використовувати ChatGPT через ризики для безпеки
|Google разом із Мінцифрою запускає безкоштовний навчальний курс про ШІ
|Ринок напівпровідників обвалився на 21,3% - найбільше постраждав Китай, а Європа та Японія майже не відчули кризи