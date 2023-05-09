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Через високий рівень забруднення Індія готує заборону дизельних авто
09:43 09.05.2023 |
Через високий рівень забруднення Індія повинна заборонити дизельні транспортні засоби до 2027 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Згідно з даними міністерства нафти, Індія має заборонити дизельні транспортні засоби в містах з населенням понад мільйон людей в рамках переходу нації до зеленої енергетики.
Зазначається, що відмова від бензину та дизельного палива в транспортному секторі Індії знизить глобальний попит на сиру нафту. За даними уряду, на дизельне паливо та бензин припадало трохи більше половини загального споживання нафти в Індії протягом минулого року.
Рекомендована заборона стосується чотириколісних транспортних засобів. Комісія також запропонувала до 2035 року відмовитися від мотоциклів, скутерів і триколісних дизельних засобів транспорту.
Відповідно до звіту під назвою "Зелена зміна", починаючи з 2024 року всі нові реєстраційні транспортні засоби для доставки по місту мають бути електричними.
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