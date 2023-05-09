Через високий рівень забруднення Індія готує заборону дизельних авто

Через високий рівень забруднення Індія повинна заборонити дизельні транспортні засоби до 2027 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Згідно з даними міністерства нафти, Індія має заборонити дизельні транспортні засоби в містах з населенням понад мільйон людей в рамках переходу нації до зеленої енергетики.

Зазначається, що відмова від бензину та дизельного палива в транспортному секторі Індії знизить глобальний попит на сиру нафту. За даними уряду, на дизельне паливо та бензин припадало трохи більше половини загального споживання нафти в Індії протягом минулого року.

Рекомендована заборона стосується чотириколісних транспортних засобів. Комісія також запропонувала до 2035 року відмовитися від мотоциклів, скутерів і триколісних дизельних засобів транспорту.

Відповідно до звіту під назвою "Зелена зміна", починаючи з 2024 року всі нові реєстраційні транспортні засоби для доставки по місту мають бути електричними.