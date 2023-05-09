Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Через високий рівень забруднення Індія готує заборону дизельних авто

 

Через високий рівень забруднення Індія повинна заборонити дизельні транспортні засоби до 2027 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Згідно з даними міністерства нафти, Індія має заборонити дизельні транспортні засоби в містах з населенням понад мільйон людей в рамках переходу нації до зеленої енергетики.

Зазначається, що відмова від бензину та дизельного палива в транспортному секторі Індії знизить глобальний попит на сиру нафту. За даними уряду, на дизельне паливо та бензин припадало трохи більше половини загального споживання нафти в Індії протягом минулого року.

Рекомендована заборона стосується чотириколісних транспортних засобів. Комісія також запропонувала до 2035 року відмовитися від мотоциклів, скутерів і триколісних дизельних засобів транспорту.

Відповідно до звіту під назвою "Зелена зміна", починаючи з 2024 року всі нові реєстраційні транспортні засоби для доставки по місту мають бути електричними.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Індія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,3480
  0,0878
 0,22

Курс обміну валют на сьогодні, 09:53
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2792  0,02 0,07 37,8208  0,00 0,01
EUR 40,7923  0,01 0,02 41,6485  0,03 0,08

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес