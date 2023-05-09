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АНАЛІТИКА

У Швейцарії відкрили майже 30 кримінальних справ через спроби обійти санкції проти Росії

 

У Швейцарії було виявлено близько 130 підозрілих випадків щодо обходу санкцій проти Росії. З них відкрили кримінальну справу в 29 випадках.

Про це заявила голова Державного секретаріату з економіки Швейцарії Елен Будлігер-Артієда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Tages-Anzeiger.

"За цей час було виявлено 130 підозрілих випадків. У 29 випадках вони призвели до порушення адміністративно-кримінальних справ, 14 з яких були завершені з юридичною силою", - заявила вона.

За її словами, у 36 випадках підстав для порушення кримінальних справ за фактами обходу санкцій виявлено не було.

В інших випадках розслідування ще триває.

Раніше повідомлялося, що Росія створює "тіньовий флот" для доставки своєї нафти в обхід санкцій. Ймовірно, Росія закупила вже понад сто застарілих танкерів для транспортування нафти до Індії, Китаю та Туреччини.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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