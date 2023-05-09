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АНАЛІТИКА

Вищий адмінсуд заборонив прапори РФ 9 травня у Берліні

 

Вищий адміністративний суд німецьких федеральних земель Берлін та Бранденбург у понеділок, 8 травня, задовольнив скаргу берлінської поліції на рішення адмінсуду Берліна і таким чином повернув заборону приносити російські та радянські прапори до меморіалів 9 травня, скасовану раніше судом нижчої інстанції.

"У нинішньому контексті це може бути витлумачено як вираження симпатії до війни, - йдеться у заяві суду

. - Явно цілеспрямоване посилення російських авіаударів по Україні та її цивільному населенню сьогодні сприяє подальшому загостренню конфлікту і показує, що не можна розділяти святкування закінчення війни та відновлення війни у Україні".

Раніше адміністративний суд Берліна зняв заборону на прапори РФ на одній із акцій у Берліні 9 травня на запит прокремлівської активістки Олени Колбасникової. Берлінська поліція опротестувала це рішення і суд вищої інстанції скаргу задовольнив. Винесене 8 травня рішення - остаточне та оскарженню не підлягає.

Заборона на демонстрацію прапорів України скасована

Між тим 5 травня адміністративний суд Берліна скасував запроваджену поліцією заборону на використання українських прапорів 8 та 9 травня біля радянських меморіалів у Трептов-парку, Тіргартені та Шенхольцер-Гайде.

Ухвалене напередодні поліцією Берліна рішення про заборону демонстрації як українських, так і російських та радянських прапорів в частині, що стосувалося прапорів України, оскаржило у суді об'єднання українських активістів у Німеччині "Віче" (Vitsche). Нагадаємо, що берлінська поліція не зверталася до вищого суду зі скаргою на цей вердикт суду.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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